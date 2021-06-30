Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 840 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçtaki K.K. ile C.K'ye adli işlem yaptı.