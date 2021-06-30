Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 840 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 840 bin makaron yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 840 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Polis ekipleri, araçtaki K.K. ile C.K'ye adli işlem yaptı.
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