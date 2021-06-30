Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de balkondan düşen çocuk yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerindeki iki katlı bir evin balkonda oynayan Suriye uyruklu A.H. (2), dengesini kaybedip balkondan düştü.
Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen çocuk, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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