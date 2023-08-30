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Güncel
İHA 30.08.2023 13:21

Afyonkarahisar Zafer Bayramı coşkusu

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl 21'nsi düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Afyonkarahisar Zafer Bayramı coşkusu
[Fotograf: İHA]

Kültürlerin kaynaşmasına sahne olan festivale Bulgaristan, Bosna Hersek, Bandırma Belediyesi, Hindistan, Gürcistan, Makedonya, TÜFEM Ankara, Kazakistan, Romanya, Polonya, İran Türkleri ve Giresun Belediyesi Halk Oyunu ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Zafer Bayramı coşkusu

Ekipler kendi yörelerine özgü halk oyunlarını Afyonkarahisar halkı için sergiledi. Festivalde halk oyunları ekipleri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Akarçaay'ın muhteşem manzarası eşliğinde birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni topladı. Performanslarıyla göz kamaştıran ekipler, Afyonkarahisarlılar'dan tam not aldı. 

Afyonkarahisar Zafer Bayramı coşkusu

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Afyonkarahisar
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