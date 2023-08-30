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Güncel
DHA 30.08.2023 13:05

Yalova'da kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'da bir villanın bahçe duvarına çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Yalova'da kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi'nde meydana geldi.

Ö.F. Y.'nin kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından bir villanın bahçe duvarına çarptı. İhbarla kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova'da kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Ekipler, araçta sıkışan İsmail Efe Sezer, Kaan Tokay, sürücü Ö.F.Y., E.H.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sezer ile Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi; yaralılar da sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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