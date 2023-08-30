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Güncel
İHA 30.08.2023 12:51

Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ve 5 organizatöre gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin organizatörlerin kıyıya yakın kiraladıkları evlerden kaçak göçmenleri Yunanistan'a bot ve teknelerle geçişi için hazırlık yapan organizatörlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 Suriyeli düzensiz göçmen ile 5 organizatör gözaltına aldı.

Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ve 5 organizatöre gözaltı

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda; güzergah ve yol kontrolü ile uygulama noktalarını By-Pass ederek diğer illerden körfez bölgesine düzensiz göçmenleri getirdikleri, göçmenleri bir süre burada organizasyonun parçası olan şüphelileri kiraladıkları kıyıya yakın yazlık evlerde muhafaza ettikten sonra, bot ve tekneler marifetiyle Yunanistan’a illegal geçiş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Edremit ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'a illegal geçiş yaptırılmak üzere olan 4’ü çocuk, 16’sı bayan olmak üzere toplam 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli organizatör şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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