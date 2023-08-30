Jandarma Mehteran Birliği Kütahya'da konser verdi

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Genç Osman", "Bayrak Marşı" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi.

Konserin sonunda Kütahya Valisi Musa Işın, birliğin komutanı Kıdemli Albay Kahraman Burak Aksoy'a çini eser takdim etti.

Vali Işın, burada yaptığı konuşmada, mehter takımının Kütahyalılara güzel bir gece yaşattığını söyledi.

Mehter marşlarının Türk tarihi için büyük önem taşıdığını belirten Işın, "Hepimiz, bu marşların bize vermiş olduğu ruhun farkına vardık. Bu gururla Çanakkale'yi kazandık. Bu ruhla Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Bu ruhla Kıbrıs savaşını kazandık. Çaldıran'ı kazandık. Bu ruhla memleketimize musallat olan her türlü saldırıları çok rahat bir şekilde defedebiliyoruz. Bu ruhtur ki bizi ayakta tutan ruhtur. Allah bu ruhu daim etsin. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Mehteran Birliği, konsersin ardından meydandan alkışlar eşliğinde ayrıldı.