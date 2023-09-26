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Güncel
AA 26.09.2023 17:19

AFAD deprem simülasyon tırı Yozgat'ta

Yozgat Belediyesinin talebi doğrultusunda AFAD Başkanlığı tarafından kente gönderilen deprem simülasyon tırı, vatandaşlar ve öğrencileri afetler hakkında bilinçlendiriyor.

AFAD deprem simülasyon tırı Yozgat'ta

Cumhuriyet Meydanı'na yerleşen deprem simülasyon tırında AFAD uzmanları tarafından öğrenciler ve vatandaşlara deprem hakkında bilgi verilerek, çök-kapan ve tutun hareketleri gösteriliyor.

Yozgat İl AFAD Müdürü Rifat Genç, insanlarda afet farkındalığını arttırmak üzere çeşitli eğitimler düzenlendiğini bunlardan birinin de deprem simülasyon tırı olduğunu söyledi.

İnsanları depremlere hazırlamak için simülasyon tırında çök- kapan ve tutun eğitimleri ile yapılması gereken doğru davranış eğitimlerinin verildiğini aktaran Genç, "Vatandaşlarımız depremin yaşandığı illerdeki sarsıntının birebir aynısını burada yaşamış oluyorlar. Başlarına herhangi bir afet geldiğinde sakin kalarak yapmaları gereken davranışların neler olduğu konusunda bilgi ediniyor." dedi.

Genç, deprem simülasyon tırının cuma gününe kadar Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kalacağını belirtti.

Eğitime katılan öğrencilerden Fatma Nur Taşkın da "Gerçekten çok kötü bir durum, olayın içinde olsam ne yapacağımı bilemez panik olurdum. Burada çök-kapan eğitimi aldık deprem anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendim. Eğitim faydalı oldu." diye konuştu.

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