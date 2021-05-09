Teğmenli köyü Keklik mezrasındaki evlerinde engelli çocuklarıyla yaşayan anne Fatma Karakaya, aldığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Anne Fatma Karakaya, Kürtçe yaptığı konuşmada, iki kız beş erkek yedi çocuğundan Adile (50), Mahmut (34) ve İbrahim'in (30) kemik erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Karakaya, eşinin bacağının kırıldığını ve İstanbul'da tedavi gördüğünü belirterek, çocuklarından 3'ünün 15 yaşından sonra yakalandıkları hastalığa çare bulamadıklarını ifade etti.

Evlatlarının zihinsel bir sorunu olmadığını, bedensel engelli olduklarını belirten Fatma Karakaya, "Çocuklarıma bir gün bile kızmadım ve bu durumlarından asla şikayetçi olmadım. Ben her zaman Allah'a şükür ederim, bize bu yükü veren Allah'tır, bize buna karşı bu sabrı veren de odur. Dert veren o götürecek olan da yine Allah'tır. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım." dedi.

Karakaya, sabah çocuklarının Anneler Gününü kutladığını söyledi.

Engelli kardeşler İbrahim ve Mahmut Karakaya ise akülü sandalye ve televizyona ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırseverlerden destek beklediklerini kaydetti.