Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, F.P, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de ikamet eden eski eşinin evine gitti. Burada F.P. ile eski karısının arkadaşı M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.P, bıçakla M.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri F.P'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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