Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Adıyaman'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tapu senedi ve araç satış protokolü ele geçirildi.
Adıyaman'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyonda ruhsatsız tüfek, bıçak, tapu senedi, çok sayıda araç satış protokolü ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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