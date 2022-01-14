Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 2022 yılı için belirlenen alanlar, valiliğin web sayfasından duyuruldu.

Buna göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlar şöyle:

"Anadolu Meydanı, Anıt Park, Altındağ Seğmenler Kent Meydanı, Keçiören Kuyubaşı Meydanı, Keçiören Halil Sezai Erkut Caddesi, Mamak Caddesi Pazar Yeri, Tuzluçayır Meydanı, Etimesgut İstasyon Caddesi, Pursaklar İstiklal Caddesi, Sincan Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı, Sincan Kent Meydanı."