Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da 943 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 943 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Datça ilçesinin Emecik Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. ve M.S.'nin evlerinde satışa sunulmak üzere sahte içki üretimi yaptıkları bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin evlerine dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, cam şişe ve plastik bidonların içerisinde toplam 943 litre sahte içki, 3 litre tatlandırıcı aroma, 1 hassas terazi, 1 alkol metre ölçer, 8 bin 400 adet boş makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.
M.Ö. ve M.S., gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Sahte İçki
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