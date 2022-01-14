Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmada, M.Ö. ve M.S.’nin kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisinine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Aramada yüklü miktarda kaçak içki, içki yapımında kullanılan aparatlar ile sigara makoronu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Muğla Sahte Alkol Sahte İçki
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