Muğla'nın Datça ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmada, M.Ö. ve M.S.’nin kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisinine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

Aramada yüklü miktarda kaçak içki, içki yapımında kullanılan aparatlar ile sigara makoronu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.