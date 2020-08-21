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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Battalhöyük köyü yakınlarında takip ettikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 349 sikke, vazo, metal yüzük, 2 metal kolye ucu ve 4 metal obje ele geçirdi.
M.E.İ, S.Y. ve Y.G.Y. gözaltına alındı.
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