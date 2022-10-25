Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen Mehmet Cicioğlu idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Mekke Hatun idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonrası arkadan çarpılan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücülerden Mekke Hatun ile araçta bulunan Ziya Özer yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.