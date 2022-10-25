Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da kaza yapan araç takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu takla atarak ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen Mehmet Cicioğlu idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Mekke Hatun idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza sonrası arkadan çarpılan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücülerden Mekke Hatun ile araçta bulunan Ziya Özer yaralandı.
Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
11 yaşındaki epilepsi hastası beyin piliyle sağlığına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz