Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
"1919:Şafak" adlı oyunla milli mücadelenin ruhu sahnelenecek
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla bu hafta Türk milletinin bağımsızlık yollundaki azim ve kararlığının göstergesi olan milli mücadele ruhunu "1919:Şafak" adlı oyunla sahneye yansıtacak.
Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz’ün sahneye taşıdığı "1919: Şafak", 27 ve 28 Ekim saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı söz konusu oyun, 29 Ekim Cumartesi saat 14.00'te tekrar sahnelenecek.
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