Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 CLJ 400 plakalı otomobilin Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Kuyulu Köyü yakınlarında seyir halindeyken, ön kapısı açıldı.
Açılan kapıdan düşen Suriyeli Elif Süleyman A. ve bir yaşındaki bebeği yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 23:59
- 23:58
- 23:53
- 23:48
- 23:32
Sıradaki Haber
Adana'da taciz iddiasıyla darbedilmek istenen şüpheli emniyete götürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz