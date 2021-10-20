Trafik polisi ekipleri, takografında hile yapıldığı ve düzenek yerleştirildiği ihbarı üzerine, H.B. idaresindeki oksijen gazı yüklü 54 AFP 984 plakalı tırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.

Kontrol amacıyla araca binen ve bir süre tırla yolculuk yapan ekipler, takografta sorun olduğunu tespit etti.

Daha sonra Yeni Sanayi Sitesine götürülen araçta yapılan incelemede, hızı yasal sınırın altında göstermek amacıyla 2 takograf kullanıldığı ve takografa kumandalı bir düzenek yerleştirildiğini belirlendi.

Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, "takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak" suçundan 10 bin 195 lira ceza yazdı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.