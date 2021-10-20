Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da taciz iddiasıyla darbedilmek istenen şüpheli emniyete götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, oyun parkındaki çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli vatandaşlarca darbedilmek istendi.
Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta oynayan çocukları taciz ettiği öne sürülen İ.C'ye vatandaşlar tepki gösterdi.
Parkta toplanan kalabalık tarafından darbedilmek istenen şüpheli, olay yerine gelen polislerce öfkeli grubun elinden alındı.
Polis otosuna bindirilirken saldırının devam etmesi üzerine öfkeli kalabalık, havaya uyarı ateşi açılarak dağıtıldı.
Vatandaşların şikayetçi olduğu şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
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