Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.
Adıyaman'da E.A. idaresindeki 02 ABL 340 plakalı hafif ticari araç,1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Semer (8) ve kardeşi Emine Maksube'ye (9) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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