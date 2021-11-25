Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.
3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Etiketler: Kayseri
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 4 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz