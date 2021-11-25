Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polis, evlerde yaptığı aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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