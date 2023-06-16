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Güncel
AA 16.06.2023 15:19

Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından oluşturulan proje kapsamında konteyner kent 2 alanında kurulan stantta, çocuklara yönelik tiyatro ile çeşitli oyunlar düzenlendi. Burada aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye ofisinde Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, proje kapsamında deprem bölgesini gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Asıl amaçlarının 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocukların hakları, çalışmama, okula gitme oyun oynama haklarını teslim etmek üzere kamuoyunda artan gelişen bir duyarlılık sağlamak olduğunu söyledi.

Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tuğrul ise depremin yaşandığı 3'üncü gününden itibaren bölgelerde olduklarını söyledi.

Adıyaman'da 40 gönüllü eğitimcilerle geldiklerini belirten Tuğru, "Öncelikle doğrudan yardım faaliyetlerine başladık. Bunun ardından konteyner kentlerde kadın ve çocuklar olmak üzere bütün depremzedelerin, psikolojik sağlamlıklarının artması dolayısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Çalışma Bakanlığı ile ILO ile birlikte çadır kentler ile konteyner kentlerde çeşitli etkinliklerle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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