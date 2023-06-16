Kastamonu'da öğrenciler karne aldı

İlçede 597'si okul öncesi, 1698'i ilkokul, 1678'i ortaokul, 1566'sı lise olmak üzere 5 bin 539 öğrenci karnelerini aldı, 450 öğretmen ile yaz tatiline başladı.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Hatam, karnelerini verdikten sonra çeşitli hediyeler de dağıttı.

Hatam, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Küre

Küre'de 489 öğrenci eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnesini aldı.

Cumhuriyet İlkokulu, Küre Anaokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine Kaymakam Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail Alper Canıtemiz, Emniyet Amiri Komiser Hasan Hüseyin Kara, ETİ Bakır İşletme Müdürü Mahir Tezcan katıldı.

Kaymakam Kandemir, öğrencileri kutlayarak, yaz tatillerini dinlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Araç

Araç ilçesinde 1928 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Şehit Şerife Özden Kalmış İlkokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve kurum temsilcileri katıldı.

Daday

Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Canberk Herek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Babaş, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yıldırım, tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.