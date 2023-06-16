Giresun’da 65 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 16 Haziran’da başlayan yaz tatili 13 hafta sürecek ve öğrenciler 2023-2024 eğitim-öğretim yılına 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.



Giresun merkez Çotanak İlkokulunda düzenlenen törene katılan Giresun Valisi Enver Ünlü tüm sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi.



Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Ünlü yaptığı paylaşımda "Dönemin son ders zili çalarken çocuklarımızla birlikteydik.Ne kadar büyüsek de tahta sıralara tekrar oturunca anlıyoruz ki o küçük gülen gözlerden, ince ruhlardan, okul kokusundan ve karşılıksız sevgiden gelen huzurun eşi benzeri yok.Notları ne olursa olsun 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak başarılarını karneleriyle taçlandıran tüm öğrencilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.