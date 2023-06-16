Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.06.2023 14:45

Muş’ta karne heyecanı

Muş’ta 12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, öğrenciler karnelerini almasıyla sona erdi.

Muş’ta karne heyecanı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Muş’ta 6 bin 734 öğretmenin 693 okulda eğitim verdiği 117 bin 991 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

"Bu karneler çocuklarımızın gelişiminde onlara yol gösterici rehber"

Öğrencilere karne dağıtan Vali İlker Gündüzöz, karnelerin öğrencilere yol gösterici bir rehber olduğunu ifade ederek, "Bir eğitim öğretim döneminin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız karne heyecanı yaşıyorlar. Bu karneler çocuklarımızın gelişiminde onlara yol gösterici rehberdir. Bütün ailelerimizin ve çocuklarımızın karneleri bu şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Eğitimimiz hızla yükseliyor. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız standartların çok ilerisine geldi. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. İnşallah tatilde bol bol dinlenirler, kitap okurlar ve seneye daha enerjik gelirler" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilere karnelerini verdi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Amasya polisinden "sazan sarmalı" operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
"e-Devlet'te veri sızıntısı" iddialarına yalanlama
14:54
AFAD, deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlattı
14:52
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler sınırda yakalandı
14:35
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
14:54
Google, çalışanlarını kendi programına karşı uyardı
14:21
Aldığı rüşveti gerçekten yiyen polis hastanelik oldu
Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor
Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Eskişehir'de apartmanın çökme anı güvenlik kamerasında
Eskişehir'de apartmanın çökme anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ