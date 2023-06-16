Muş’ta karne heyecanı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Muş’ta 6 bin 734 öğretmenin 693 okulda eğitim verdiği 117 bin 991 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.



"Bu karneler çocuklarımızın gelişiminde onlara yol gösterici rehber"



Öğrencilere karne dağıtan Vali İlker Gündüzöz, karnelerin öğrencilere yol gösterici bir rehber olduğunu ifade ederek, "Bir eğitim öğretim döneminin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız karne heyecanı yaşıyorlar. Bu karneler çocuklarımızın gelişiminde onlara yol gösterici rehberdir. Bütün ailelerimizin ve çocuklarımızın karneleri bu şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Eğitimimiz hızla yükseliyor. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız standartların çok ilerisine geldi. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. İnşallah tatilde bol bol dinlenirler, kitap okurlar ve seneye daha enerjik gelirler" dedi.



İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilere karnelerini verdi.