Adıyaman’ın Mara Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla Mahmut K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.