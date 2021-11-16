Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman’ın Mara Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla Mahmut K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.
Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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