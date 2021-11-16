Van’ın Özalp ilçesindeki ilkokulu öğretmeni Zülfiye Altunbaş, resim dersinde öğrencilerden hayallerini çizmelerini istedi. Kapadokya resmi çizen 3. sınıf öğrencisi Edanur Kavut'un burada balona binmeyi istediğini öğrendi.

Bakanlık yetkilileri Edanur’un hayalini gerçekleştirdi

Öğretmenin, resmin fotoğrafını Kültür ve Turizm Bakanlığını da etiketleyip tweet atmasının ardından, bakanlık yetkilileri, okul müdürü Mehmet Fatih Balkan ve öğretmen ile temasa geçti.

Düzenlenen organizasyonla, müdür ve öğretmenlerin gözetimindeki öğrenciler, Kapadokya Alan Başkanlığının misafiri oldu.

Kapadokya'yı 2 gündür gezen 9 öğrenci, Uçhisar beldesinde bulunan bir restoranda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bir araya geldi.

“Kapadokya’nın bütün güzelliklerini yaşayarak buradan dönecekler”

Öğrencilere hediyeler veren Vali Becel, hikâyenin Edanur Kavut ile başladığını ve güzel bir serüven olduğunu söyledi.

Becel, “Öğretmenimiz Kültür ve Turizm Bakanımızı da etiketleyerek paylaşım yapıyor. Onun üzerine biz Kapadokya Alan Başkanlığı olarak çocuklarımızı misafir etmek için girişimde bulunduk. Güzel bir serüven başladı çocuklar için. 2 gündür Kapadokya’yı doya doya geziyorlar. Balon deneyimleri oldu. Kapadokya’nın bütün güzelliklerini yaşayarak buradan köylerine dönecekler” dedi.