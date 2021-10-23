Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da balkondan düşen genç kız öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.
İzollu köyünde yaşayan Ayşegül E., ikinci kattaki evin balkonunda temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşegül E'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman
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