Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurulduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 17 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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