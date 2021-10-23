Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te çocuklar sünnet şöleninde eğlendi
Siirt'te düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.
AK Parti Siirt İl Başkanlığı, geçen hafta sünnet olan 78 çocuk ve ailelerini Kezer mesire alanında düzenlenen sünnet şöleninde buluşturdu.
Programda, müzik dinletisi ve palyaço gösterisinin ardından ikramlarda bulunuldu, çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Şölene katılan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu ailelerle sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, koronavirüs salgını sürecinde evden çıkamayan çocuklar için unutmayacakları bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, "Onlara küçük ikramlarda bulunduk, hediyeler dağıttık, ailelerin mutluluğuna ortak olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu organizasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.
Etiketler: Siirt
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