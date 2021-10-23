Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 81 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 evde karantina başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 81 ev karantina kapsamına dahil edildi.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Tedbirleri
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