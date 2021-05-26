Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 4 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 4 ev karantinaya alındı.
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