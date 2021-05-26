Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde damperi açık kalan tır, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak devrildi.
Suat Savaş Öztürk idaresindeki 01 Y 8577 plakalı tırın açık kalan damperi, Adana Kozan karayolu Deliçay mevkisinde PTS direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır devrildi, PTS direği ise yıkıldı. Kazada sürücü Öztürk, yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, devrilen tırın çekilmesiyle tekrar açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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