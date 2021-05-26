Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta, yeşilin her tonunun bulunduğu ormanları, serin suları, tertemiz havası ve yüksek rakımı ile bölgenin seyir terası niteliğindeki konumuyla doğayla iç içe olan kamp, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin "#BirKardeşlikİklimi" adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendireceği Doğa ve İzcilik Kampı'na ait tesiste 150 yatak kapasiteli 10 adet bungalov tipi ev yer alıyor. Kamp alanında kültürel faaliyet binası ve sosyal tesis binası da mevcut. Tesis, ayrıca basketbol, voleybol gibi çok amaçlı saha, tırmanma duvarı, havalı tüfek, geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, satranç, langırt ve zirveye yürüyüş parkuru gibi alanları da kapsıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu, ulaşım dahil tüm ihtiyaçların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacağı kampa katılan gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak, teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacak ve bir kamp dönemi 4 gün olacak.

Kamplara başvurular 05 Mayıs-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin, kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, başvuruları görevliler aynı sistem üzerinden yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 19 Haziran Cumartesi günü kapılarını gençlere açacak kampın gençlerin ruhsal ve bedensel gelişiminde önemli rol oynayacağına işaret etti.

Birbirinden eğlenceli ve tatlı bir rekabete dayalı sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı Doğa ve İzcilik Kampı'nın gençlerin özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olacağını ifade eden Dağlı, kampın gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Dağlı, "Kampımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz kendilerine sağlanan bu büyük imkandan eşit şartlar altında özgürce yararlanabilecek. Geleceğe yatırım olarak değerlendirdiğimiz bu kampımız, ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan çok renkli bir görünüm sergileyecek, ilimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.