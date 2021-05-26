Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi'ye (29), Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edildi.

Başından yaralanan Güreşçi'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Güreşçi, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin M.B. (38) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.