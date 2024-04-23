Adana'daki kazada ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi

Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüsün yanması sonucu yaşamını yitiren Zeynettin Çakıl, Zozan Sakin, Serkan Çakıl ve Bünyamin Çakıl'ın cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan naaşlar, Akdoğan yolu üzerinde bulunan Fırat Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana defnedildi.
Dün, Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Mustafa A. yönetimindeki minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandıktan sonra alev almış, minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 7'si çocuk 17 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.