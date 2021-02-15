Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Feke ilçesinde, yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli suçüstü yakalandı.
Adana'nın Feke ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, Y.S'nin yoldaki demir bariyerleri çaldığını gördü.
Ekipler, toplam 336 kilogram bariyer çalan Y.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Hırsızlık
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