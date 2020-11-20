Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 10 adrese düzenlediği operasyonda, 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, dizüstü bilgisayar, 2 telefon, 2 harici bellek ve 6 banka kartı ele geçirildi.
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