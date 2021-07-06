Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a eleman temin ettiği gerekçesiyle 2015 yılında tutuklanıp 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverilen "Ebu Ahmed" kod adlı İrfan Ç'nin (41) faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

Zanlının, örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde ve eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, İrfan Ç'yi yakın takibe aldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halinde olan İrfan Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Yakalanma anı polis tarafından kaydedilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.