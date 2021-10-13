Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste C.H'nin iç çamaşırına saklamaya çalıştığı 40,31 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteyle satılması gereken 55 hap ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.A., C.Z. ve C.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan N.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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