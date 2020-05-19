Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Tellidere Mahallesi'nde A.A, dini nikahla birlikte yaşadığı H.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, pompalı tüfekle H.K'ye ateş açtı.

Yüzüne saçma isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.