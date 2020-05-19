Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da tüfekle vurulan kadın hastanede tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Tellidere Mahallesi'nde A.A, dini nikahla birlikte yaşadığı H.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, pompalı tüfekle H.K'ye ateş açtı.
Yüzüne saçma isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
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