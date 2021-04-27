Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü A.T.A. yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Fahrettin K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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