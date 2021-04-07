Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki otomobil, Varsaklar Mahallesi batı geçiş çevre yolu üzerinde, K.G.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı.
M.Y. idaresindeki otomobilde bulunan A.K. yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının durumu iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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