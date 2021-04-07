Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen M.B.'nin evine operasyon düzenledi, 19,96 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı ticaret yapma" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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