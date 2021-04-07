Kent merkezinden yüklediği gübreleri Havran'a getirmek için yola çıkan Berkay Ö. idaresindeki kamyonet, Hamas Çakılı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen kamyoneti görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kamyonetten yaralı çıkartılan sürücü, ambulansla Havran Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.