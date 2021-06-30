Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sulama kanalından çıkartılan cesedin, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi civarından kanala giren Samet Yanık'a (20) ait olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken ceset üzerinde inceleme yapıldı.
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