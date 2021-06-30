Öğretmenleri gözetiminde Manisa, Mardin, Hatay, Kırklareli, Van, Kütahya ve Trabzon'dan, tarihi ve kültürel mekanlarını görmek için kente gelen öğrenciler, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi'ni de (İRFA) ziyaret etti.

Merkezin içindeki semahanede düzenlenen sema gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler, çıkışta semazenlerle sohbet ederek Mevlevilik hakkında bilgi aldı.

Trabzon'dan gelen öğretmen Bayram Türk, öğrencileriyle birlikte izledikleri sema ayini şerifinden etkilendiklerini ve çok duygulandıklarını söyledi.

Projenin, gençlere milli değerlerin yanında, manevi değerlerin aktarılması amacını da taşıdığına dikkati çeken Türk, "Özellikle öğrencilerimizin genç yaşta böyle bir olaya bizzat tanıklık etmelerinin manevi hayatlarına çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bugün, inşallah onların manevi hayatlarında da bir dönüm noktası olur. Çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Türk, şunları kaydetti:

"Ben 45 yaşındayım, ilk defa böyle bir gösteriyi izlemek nasip oldu. Çok duygulandım. Ben bunun bir gösteriden ziyade, bir gönül işi olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu seyircilerin önüne çıkıp öylesine yapılabilecek bir şey değil. Aynı zamanda çok da imrendim. Bu işe gönül veren insanları da takdir ettim. Çok güzel bir duyguydu."

Manisa'dan gelen öğrencilerden Osman Mahir Aksu da büyük bir maneviyat yaşadığını ifade ederek, "Burada olmaktan çok mutluyum. İzlediğim sema ayini çok etkileyiciydi. Özellikle müzik eşliğinde dönen semazenlerin dönüşleri çok etkileyici geldi. Tarifsiz duygular yaşadım." dedi.