Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uzunkum Plajı'na giden arkadaşlar Alihan Kuru, Hasan Avcı ve Oğuzhan Geniş, serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince denizden çıkartıldı.
Kuru ve Avcı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Geniş'e ise ambulansta gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.
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