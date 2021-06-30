Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kurban vekaletleri için hisse bedeli belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Kızılayın 2021 yılı için kurban vekalet bedelinin yurt içinde 1050 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, kurban hisselerinin yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşacağını ifade etti.
"Elde edilen etler, vekalet sahipleri adına gerçek ihtiyaç sahiplerine sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak." diyen Ergenç, Türk Kızılayın 150 bini aşkın hisse kurban kesmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Sıradaki Haber
Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz